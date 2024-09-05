06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Fethiye'de zincirleme kaza: 1 ölü 11 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 23:38 Güncelleme: 06.09.2024 00:20
ABONE OL
Fethiye’de zincirleme kaza: 1 ölü 11 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör