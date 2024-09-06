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Balıkesir'de feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 00:33 Güncelleme: 06.09.2024 00:33
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Balıkesir’de feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

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