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Ankara'da operasyon! 10 bin litre etil alkol ele geçirildi

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:48
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Ankara’da operasyon! 10 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 bin litre etil alkol bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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