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Yeşil vatanı savunuyorlar! Helikopterle yangınların seyrini değiştiriyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 06:59
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Yeşil vatanı savunuyorlar! Helikopterle yangınların seyrini değiştiriyorlar

Her sene özellikle yaz döneminde olduğu gibi bu sene de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Mİ-8 tipi yangın söndürme helikopter pilotu Mehmet Aktoz, yangınlarla burun buruna verdiği mücadeleyi anlattı.

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