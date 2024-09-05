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Yunanistan'da "Konya ve Sille Hazineleri" sergisi açıldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 06:03
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Yunanistan’da Konya ve Sille Hazineleri sergisi açıldı

Yunanistan’ın Kavala kentinde, buraya gelen Kapadokyalı mübadillere ait eşya ve fotoğraflardan oluşan "Konya ve Sille Hazineleri" sergisinin açılışı yapıldı.

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