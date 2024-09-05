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Aydın'da korkunç kaza! 1'i ağır 4 yaralı var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 01:46
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Aydın’da korkunç kaza! 1’i ağır 4 yaralı var

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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