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Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mısır’da TUSAŞ standını ziyaret etti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 06:05
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Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mısır’da TUSAŞ standını ziyaret etti

Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mahmud Abdülcevat, Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) standını ziyaret etti.

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