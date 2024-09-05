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Van'da 2 bin 600 bağ ot yandı! Alevler kontrol altında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 00:35
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Van’da 2 bin 600 bağ ot yandı! Alevler kontrol altında

Van'ın Gürpınar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

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