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Hatay'da fabrikada üzerine boru devrilen işçi hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 00:19
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Hatay’da fabrikada üzerine boru devrilen işçi hayatını kaybetti

Hatay’da boru fabrikasında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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