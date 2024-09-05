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İstanbul'da korku dolu anlar! Alev topuna döndü patlamalar yaşandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 01:12 Güncelleme: 05.09.2024 01:24
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İstanbul’da korku dolu anlar! Alev topuna döndü patlamalar yaşandı

Ispartakule TEM Otoyolu Edirne istikametinde hareketli anlar yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın tüm aracı sardı ve patlamalar meydana geldi. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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