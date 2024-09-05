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Trafikte sıkışan ambulans kaldırımdan gitti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 10:31
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Trafikte sıkışan ambulans kaldırımdan gitti

Şişli'de, yoğun trafik nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulans gelen ihbara yetişebilmek için kaldırıma çıktı. O anlar trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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