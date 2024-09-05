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Sinop'ta kardeş kavgasında can kaybı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 10:35
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Sinop’ta kardeş kavgasında can kaybı!

Sinop'un Ayancık ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Mehmet Y'nin cenazesi incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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