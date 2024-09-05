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Sebze-meyve ilanlarıyla sosyal medyada milyonluk vurgun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 10:09 Güncelleme: 05.09.2024 10:19
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Sebze-meyve ilanlarıyla sosyal medyada milyonluk vurgun

Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden kurguladıkları planla onlarca esnafı kandırarak milyonluk vurgun yaptılar. Meyve-sebze siparişi vaadiyle paylaşım yapan dolandırıcılar, farklı illerdeki esnafların parasını çaldı. İşte Facebook üzerinden verilen sahte ilanlarla yapılan vurgunun perde arkası...

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