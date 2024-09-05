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Tarsus'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:48
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Tarsus’ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, otoyol adeta savaş alanına döndü.

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