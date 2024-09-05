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Sivas'ta devrilen otobüs kazada 1 saat önce denetlenmiş

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:45
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Sivas’ta devrilen otobüs kazada 1 saat önce denetlenmiş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde önceki gün devrilen ve 24 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, kazadan 1 saat önce trafik ekiplerince denetlendiği ve tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı.

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