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Sancatepe'de yangın paniği! Çatı katı alevler içinde kaldı

Giriş: 05.09.2024 16:49
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Sancatepe’de yangın paniği! Çatı katı alevler içinde kaldı

İstanbul Sancaktepe'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; binada hasar oluştu.

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