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Siyonist İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da 5 Filistinli genci öldürdü

Asel Sema Uğurlu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 06:16
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Siyonist İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da 5 Filistinli genci öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas kentinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli genci öldürdüğü bildirildi.

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