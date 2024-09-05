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Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'ya getirildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 06:19
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Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta’ya getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'ya getirildi. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip Senirkent ilçesi Gençali köyünde defnedilecek.

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