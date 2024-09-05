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Ankara'da feci kaza! Yük taşıyan vinç devrildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:43 Güncelleme: 05.09.2024 16:47
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Ankara’da feci kaza! Yük taşıyan vinç devrildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde binaya dış cephe malzemesi taşıyan vincin devrildi. Vinçte hasar oluştu.

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