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Bilecik'te otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 10:58
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Bilecik’te otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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