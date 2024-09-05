06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Silahla başından vuruldu ağır yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 23:28
ABONE OL
Silahla başından vuruldu ağır yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir dairede silahla başından vurulan bir kadın ağır yaralandı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken ekipler, olayın ardından iş merkezinden koşarak uzaklaşan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör