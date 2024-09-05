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Aksaray'da kürekli yumruklu kavga! Polis ateş açarak ayırdı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 23:32
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Aksaray’da kürekli yumruklu kavga! Polis ateş açarak ayırdı

AKSARAY'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu ve kürekli kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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