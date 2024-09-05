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Siirt'te fünye ile patlatılan çantadan çıkan şoke etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:32
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Siirt’te fünye ile patlatılan çantadan çıkan şoke etti

Siirt'te cadde üzerine bırakılan çanta fünye ile patlatıldı. Korku dolu anlar yaşanırken çantadan çöp çıktı. Cadde, kontrollü patlamanın ardından araç ve yaya trafiğine açıldı.

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