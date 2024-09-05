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Doğadan izinsiz toplanan 270 akrep ele geçirildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:24
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Doğadan izinsiz toplanan 270 akrep ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, litresi 10 milyon dolara satılan akrep zehrinde kullanılmak üzere doğadan izinsiz olarak toplanan 270 canlı akrep ele geçirildi. Araç sürücüsüne 387 bin TL idari para cezası kesildi.

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