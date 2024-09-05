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İzmir'de katı atık depolama sahasında yangın!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:38 Güncelleme: 05.09.2024 20:40
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İzmir’de katı atık depolama sahasında yangın!

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki katı atık depolama sahasında çıkan yangın üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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