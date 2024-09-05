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İzmir'de operasyon! Silah kaçakçılığına geçit yok

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 08:41
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İzmir’de operasyon! Silah kaçakçılığına geçit yok

İzmir'in Menderes ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen E.Ş.'nin adresine yapılan operasyonda, çok sayıda silah, mermi ve fişek ele geçirildi. E.Ş. gözaltına alındı.

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