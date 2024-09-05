05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Otomobil bagajı ve minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 09:41
ABONE OL
Otomobil bagajı ve minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil bagajı ile minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör