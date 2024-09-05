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Şanlıurfa'da kahreden olay! Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 14:27
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Şanlıurfa’da kahreden olay! Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kahderen bir olay meydana geldi. Evlerinin bahçesinde atık suyun toplanması için kazılan 1,5 metre derinliğindeki çukura düşen çocuk hayatını kaybetti.

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