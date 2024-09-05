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Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütüne ele geçirildi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 14:24
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Kırşehir’de 1 ton 600 kilogram kaçak tütüne ele geçirildi

Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.D. ve S.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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