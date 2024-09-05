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Gaziantep'te kamyona çarpan otomobilde 2 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 15:01
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Gaziantep’te kamyona çarpan otomobilde 2 ölü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi. Cenaze otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

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