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Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:49
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Konya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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