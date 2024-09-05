05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 17:49
ABONE OL
Samsun’da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Samsun'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü hemşire, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör