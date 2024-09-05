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Konya'da polislere silahlı saldırı! 2 yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 17:49
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Konya’da polislere silahlı saldırı! 2 yaralı var

Konya'da çalıntı aracı fark eden polis ekipleri araçtaki şahısları gözaltına almak isterken saldırıya uğradı. Araçtaki 2 şahsı silahla ateş açması sonucu 2 polis yaralanırken ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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