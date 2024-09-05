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Samsun'da köpek dehşeti! Bahçeye girdi saldırıya uğradı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 18:46
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Samsun’da köpek dehşeti! Bahçeye girdi saldırıya uğradı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir bahçeye giren vatandaş sahipli çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan vatandaş hastanelik oldu.

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