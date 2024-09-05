05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Sakarya'da sürücü traktörden düşerek hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 01:27
ABONE OL
Sakarya’da sürücü traktörden düşerek hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaeli ilçesinde traktörün römorkundan üzerine fındık çuvalı düşmesi neticesinde dengesini kaybederek traktörden düşen şahıs hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör