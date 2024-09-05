05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 01:28
ABONE OL
Çanakkale’de Yunanistan’ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 19 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör