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Piknik tüpü patladı! Balkondan atladı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 22:40 Güncelleme: 05.09.2024 22:42
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Piknik tüpü patladı! Balkondan atladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde piknik tüpü paniğe neden oldu. Bir kadın evinde bulunan piknik tüpünün patlamasıyla korkuya kapılarak balkondan atladı. Olayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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