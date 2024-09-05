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Antalya'da peşe peşe kazalar! Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 22:42 Güncelleme: 05.09.2024 22:44
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Antalya’da peşe peşe kazalar! Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesindeki kaza yürekleri ağza getirdi. 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken aynı bölgede yaşanan 2. bir kazada ise 1 kişi yaralandı.

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