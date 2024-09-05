05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bayburt'ta feci kaza | 1 ölü 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:59
ABONE OL
Bayburt’ta feci kaza | 1 ölü 2 yaralı

Bayburt'ta Hasan Kurt (54) yönetimindeki araç ile F.K. idaresindeki cipin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör