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Palamudun ardından hamsi de tezgahlardaki yerini aldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 09:32
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Palamudun ardından hamsi de tezgahlardaki yerini aldı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından balık tezgahlarında palamut bolluğundan sonra hamsi de kendini göstermeye başladı.

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