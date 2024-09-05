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Doğum oranı düşük illerde çalışma başlıyor! Bakanlık harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 08:54 Güncelleme: 05.09.2024 08:55
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Doğum oranı düşük illerde çalışma başlıyor! Bakanlık harekete geçti

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de doğum oranlarının en düşük olduğu 3 il Bartın, Karabük ve Zonguldak olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu illeri faizsiz evlilik kredisi bölgesine dahil ederken, düşük doğum oranlarının sebeplerini belirlemek için de araştırma başlatıldı. Uzmanlar, bölgedeki ailelerin genellikle tek çocuk tercih ettiğini söyledi.

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