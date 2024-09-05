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Bingöl'de PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu!

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 09:35
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Bingöl’de PKK/KCK’ya ait sığınak bulundu!

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait 8 odalı sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Söz konusu malzeme operasyon bölgesinde imha edildi ve sığınak kullanılmaz hale getirildi.

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