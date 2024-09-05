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Kırklareli'nde sahte dolar operasyonu! 5 bin dolar ele geçirildi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 09:38
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Kırklareli’nde sahte dolar operasyonu! 5 bin dolar ele geçirildi

Kırklareli'nde bir kişinin kente sahte dolar getireceği ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda sahte 5 bin dolar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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