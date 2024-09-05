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Kocaeli'de fuhuş operasyonu! 1 kişi tutuklandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 18:59 Güncelleme: 05.09.2024 19:00
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Kocaeli’de fuhuş operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 2 kişiye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

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