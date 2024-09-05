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Mersin'de zincirleme kaza: 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 17:19 Güncelleme: 05.09.2024 17:19
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Mersin’de zincirleme kaza: 2 yaralı

Tarsus-Ankara Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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