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Kırklareli'de 300 dekar alanda anız yangını

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 17:15
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Kırklareli’de 300 dekar alanda anız yangını

Kırklareli'nde öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Kırklareli Barajı yakınlarında çıkan yangında300 dekar alan ve bazı evlerin bahçeleri ile tarım aletleri zarar gördü.

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