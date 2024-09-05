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Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! Camı kırarak yaralıları kurtardılar

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 17:34 Güncelleme: 05.09.2024 17:35
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Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! Camı kırarak yaralıları kurtardılar

Karaman'da kontrolden çıkan araç ağaçlara çarparak devrildi. Korkunç kazada yaralı 5 kişi AFAD ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı görenler ise camları kırarak yaralıların çıkarılmasına destek oldu.

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