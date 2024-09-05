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Kontrolden çıkan araç beton direğine çarptı! Sürücüye mezar oldu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:59
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Kontrolden çıkan araç beton direğine çarptı! Sürücüye mezar oldu

Adıyaman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Araç adeta hurdaya dönerken, sürücü hayatını kaybetti.

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