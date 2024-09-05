05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Eşine arkadaşlık teklifi edildi! İş yerini bastı | Bıçaklandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 19:35 Güncelleme: 05.09.2024 19:38
ABONE OL
Eşine arkadaşlık teklifi edildi! İş yerini bastı | Bıçaklandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde U.B., karısına arkadaşlık teklifi yapan kişinin dükkanını bastı. İş yerini basan koca dükkan çalışanları tarafından darbedilerek bıçaklandı. U.B.'yi darbeden 2 kişi tutuklanırken, iş yeri de mühürlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör