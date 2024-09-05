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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi ölü bulundu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 19:52 Güncelleme: 05.09.2024 20:00
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın kardeşi ölü bulundu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın Antalya'da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan kardeşi Sinan Aktaş (49), evinde ölü bulundu.

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